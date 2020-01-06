https://static.news.ru/photo/c822b01a-ca0d-11e9-a6ba-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин высоко оценил совместные действия российских и сирийских военных. По его словам, за год было уничтожено немало опасных главарей террористов.

Военнослужащие военной полиции успешно действовали на Голанских высотах, в Пальмире, Алеппо, — отметил российский лидер в ходе визита в Дамаск, где он встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом.

Путин подчеркнул, что военнослужащие из РФ, находящиеся в Сирии, не только помогают чужой стране, но и защищают свою Родину от террористов.

Здесь вы защищаете свой родной дом, не допуская инфильтрации боевиков в Россию и в соседние с нами государства, — обратился Путин к российским военным.

«Спасибо!» Асад поблагодарил Путина на русском pic.twitter.com/tRqxHfE7vj — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Путин прилетел в Дамаск на переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Они прогулялись по улицам старой части города.