Президент России Владимир Путин высоко оценил совместные действия российских и сирийских военных. По его словам, за год было уничтожено немало опасных главарей террористов.
Военнослужащие военной полиции успешно действовали на Голанских высотах, в Пальмире, Алеппо, — отметил российский лидер в ходе визита в Дамаск, где он встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом.
Путин подчеркнул, что военнослужащие из РФ, находящиеся в Сирии, не только помогают чужой стране, но и защищают свою Родину от террористов.
Здесь вы защищаете свой родной дом, не допуская инфильтрации боевиков в Россию и в соседние с нами государства, — обратился Путин к российским военным.
«Спасибо!» Асад поблагодарил Путина на русском— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA)
pic.twitter.com/tRqxHfE7vj 7 января 2020 г.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Путин прилетел в Дамаск на переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Они прогулялись по улицам старой части города.
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