Президент Владимир Путин сказал, что Центральная избирательная комиссия профессионально и объективно работала по всем спорным делам избирательных кампаний 2019 года.
Такое заявление глава государства сделал на встрече с руководителем ведомства Эллой Памфиловой.
Надеюсь, что и всё, что будет оспорено в судебном порядке, тоже пройдёт законом предусмотренную процедуру, и будут приняты в конечном итоге справедливые в рамках действующего закона решения, — передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал о видео, на котором сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района Петербурга заполняли подписные листы за губернатора города Александра Беглова. Ролик обнародовали сторонники оппозиционера Алексея Навального на канале местного штаба на YouTube. Беглов выиграл выборы и вступил в должность.