https://static.news.ru/photo/19380a72-eac0-11e9-bf42-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин сказал, что Центральная избирательная комиссия профессионально и объективно работала по всем спорным делам избирательных кампаний 2019 года.

Такое заявление глава государства сделал на встрече с руководителем ведомства Эллой Памфиловой.

Надеюсь, что и всё, что будет оспорено в судебном порядке, тоже пройдёт законом предусмотренную процедуру, и будут приняты в конечном итоге справедливые в рамках действующего закона решения, — передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал о видео, на котором сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района Петербурга заполняли подписные листы за губернатора города Александра Беглова. Ролик обнародовали сторонники оппозиционера Алексея Навального на канале местного штаба на YouTube. Беглов выиграл выборы и вступил в должность.

Выборы в столице также сопровождались скандалами. ЦИК отказала в регистрации большинству оппозиционных кандидатов. В городе проходили многочисленные акции протеста, участники которых призывали зарегистрировать всех независимых политиков. Активисты выражали недоверие системе проверки автографов в подписных листах.