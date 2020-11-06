Путин похвалил ЦИК за хорошую легитимность сентябрьских выборов

https://static.news.ru/photo/2de5e2a6-2029-11eb-9bf3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Элла Памфилова Фото: kremlin.ru

Центральная избирательная комиссия провела хорошую работу в ходе Единого дня голосования, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой. По его словам, легитимность прошедшего голосования оказалась высока.

Вы прошли через это (сложности, связанные с пандемией коронавируса. — NEWS.ru) и сделали всё на высшем уровне, организованно, в соответствии с законом, и с людьми работали очень плотно. И результат с точки зрения легитимности выборов, конечно, очень хороший, — сказал политик.

Он отметил, что знает о сложности прошедших выборов, особенно при распространении COVID-19. Глава государства поблагодарил лично Памфилову и всех, кто работал в избиркомах разных уровней, говорится на сайте Кремля.

Я знаю, что вы изучаете иностранный опыт, зарубежный, внедряете новые системы, в том числе современные технологии, цифровые <...>. Всегда вы стремились к достоверности результатов, повышаете скорость получения конечного результата, чтобы это не вызывало ни у кого сомнений, что всё это на глазах, на виду и самих избирателей, и представителей различных организаций, партий, — добавил Путин.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство россиян положительно отнеслись к идее проведения многодневных выборов. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ. По данным социологов, большая часть респондентов в качестве главного преимущества трёхдневного голосования отметили возможность выбора удобного дня и времени.

Эксперты, напротив, оптимизма социологов не разделили. По их мнению, опрос больше похож на попытку манипулирования респондентами, когда неудобные вопросы остаются за скобками.