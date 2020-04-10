Путин поговорил с принцем Саудовской Аравии о снижении нефтедобычи

https://static.news.ru/photo/f0ad4b00-7b5e-11ea-8a49-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин провёл переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Они говорили о снижении добычи нефти.

Собеседники пришли к соглашению о дальнейших контактах по этому вопросу, говорится на сайте Кремля. Диалог шёл по телефону.

Ранее NEWS.ru писал, что страны ОПЕК+ завершили переговоры по сокращению добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Дебаты длились 10 часов. В ближайшее время по итогам переговоров будет выпущено заявление. Участники встречи договорились о сокращении нефтедобычи на ближайшие два месяца, но при этом Мексика отказалась сокращать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Позднее глава страны Андрес Обрадор согласовал с американским лидером Дональдом Трампом снижение суточной добычи нефти на 100 тысяч баррелей.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.