Путин обсудил с президентом Мексики поставки «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/61db8002-5f26-11eb-b0e7-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Политики обсудили организацию поставок в американскую страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Рассмотрены вопросы организации поставок в Мексику российской вакцины «Спутник V», а также подготовки в России профильных мексиканских специалистов-медиков, — говорится на сайте Кремля.
Кроме того, руководители государств поговорили о противодействии распространению COVID-19 и обеспечении эпидемической безопасности. Также собеседники отметили взаимовыгодный и конструктивный характер отношений двух стран и их успешное развитие по разным направлениям.
В связи с заражением мексиканского лидера коронавирусом Путин пожелал Обрадору скорейшего выздоровления.
Ранее врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера из Венесуэлы рассказал, что исследования российской вакцины «Спутник V» не показали серьёзных побочных эффектов у добровольцев. По словам медика, наблюдались только лёгкие индивидуальные реакции, такие как боль в месте введения препарата, головная боль и общее недомогание, схожее с гриппозным. В эксперименте с российской вакциной в Венесуэле участвуют 300 человек, 40 из которых уже получили по две дозы препарата, писал NEWS.ru.