Путин обсудил с президентом Мексики поставки «Спутника V»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт встречу с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Они будут говорить о проблемах во взаимоотношениях Европейского союза и РФ.

Встреча состоится в Москве 5 февраля. Европейский дипломат будет находиться в российской столице с 4 по 6 февраля. В ходе встречи состоится обсуждение всего комплекса проблем и перспектив отношений Россия...