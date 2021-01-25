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Путин обсудил с президентом Мексики поставки «Спутника V»

18:51, 25 января 2021 66
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Политики обсудили организацию поставок в американскую страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Рассмотрены вопросы организации поставок в Мексику российской вакцины «Спутник V», а также подготовки в России профильных мексиканских специалистов-медиков, — говорится на сайте Кремля.

Кроме того, руководители государств поговорили о противодействии распространению COVID-19 и обеспечении эпидемической безопасности. Также собеседники отметили взаимовыгодный и конструктивный характер отношений двух стран и их успешное развитие по разным направлениям.

В связи с заражением мексиканского лидера коронавирусом Путин пожелал Обрадору скорейшего выздоровления.

Ранее врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера из Венесуэлы рассказал, что исследования российской вакцины «Спутник V» не показали серьёзных побочных эффектов у добровольцев. По словам медика, наблюдались только лёгкие индивидуальные реакции, такие как боль в месте введения препарата, головная боль и общее недомогание, схожее с гриппозным. В эксперименте с российской вакциной в Венесуэле участвуют 300 человек, 40 из которых уже получили по две дозы препарата, писал NEWS.ru.

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