Путин поговорил с президентом Франции о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/ac0d4c28-9082-11ea-b39d-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили борьбу с коронавирусом, рассказали в Елисейском дворце.

Также французский лидер выразил главе РФ солидарность французского народа по случаю празднования Дня победы во Второй мировой войне.

Кроме того, главы государств обсудили подготовку видеоконференции «пятёрки» СБ ООН, говорится на сайте Кремля.

Затронуты также вопросы подготовки видеоконференции лидеров государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН, ориентированной на совместную борьбу с пандемией, — отмечается в сообщении.

Путин и Макрон также обменялись мнениями по международным проблемам, включая урегулирование внутриукраинского конфликта и кризис в Ливии.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Американский лидер заявил, что Вашингтон готов помочь РФ в борьбе с коронавирусом.