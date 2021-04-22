Путин обсудил с премьером Саксонии конфликт на Украине

https://static.news.ru/photo/aa13f3ee-a35b-11eb-8e28-96000091f725_660.jpg Михаэль Кречмер Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

В четверг, 22 апреля, президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Михаэлем Кречмером, премьер-министром Саксонии. Политики поговорили о подходах Москвы к урегулированию конфликта на территории Украины. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы Кремля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что разговор состоялся по просьбе Михаэля Кречмера.

По просьбе премьера Саксонии президент России информировал о российских подходах к урегулированию внутриукраинского кризиса, — рассказали в пресс-службе Кремля.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предложил Путину встретиться на территории военных действий в Донбассе. Политик рассказал, что 19 апреля на встрече политических советников стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия) со стороны РФ прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы максимально точно понять ситуацию.

Как говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Россия, наряду с другими участниками Минской группы, делает всё возможное для разрешения конфликта в Донбассе. Однако дело продвигается очень тяжело.