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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Политики обменялись мнениями по проблеме Сирии с учётом обострения ситуации в Идлибе.

Российский глава рассказал лидеру Франции о мерах борьбы с террористами в регионе. Кроме того, политики затрагивали вопрос гуманитарной помощи, сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что актуальные вопросы сирийского урегулирования планируется обсудить на его встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

28 февраля сирийцы нанесли удар по турецким войскам в Идлибе, погибли десятки военных. Анкара пригрозила жёстко ответить правительству Башара Асада и назвала инцидент нападением на НАТО. Как сообщал NEWS.ru, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться для обсуждения ситуации в Москве 5 или 6 марта.