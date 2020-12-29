Путин поговорил с главой Международного олимпийского комитета

https://static.news.ru/photo/95ab1baa-49d6-11eb-90c5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

Политик обратился к руководителю организации с поздравлением с днём рождения.

В ходе телефонного разговора Владимир Путин поздравил президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха с Днём рождения, — говорится на сайте Кремля.

Также собеседники обменялись пожеланиями в связи с Рождеством и наступающим Новым годом.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Суд постановил отстранить спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Санкции затронули Олимпийские игры 2020 года в Токио и 2022-го в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре. РУСАДА обязали компенсировать судебные издержки, агентство заплатит $1,27 млн.

Международный олимпийский комитет (МОК) до конца января должен решить, под каким флагом и гимном будет выступать сборная России на Олимпиаде в Токио, писал NEWS.ru.