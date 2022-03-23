Путин поговорил с Беннетом о ситуации вокруг Украины

Фото: kremlin.ru

Политолог для NEWS.ru Константин Калачёв в разговоре с NEWS.ru прокомментировал уход Анатолия Чубайса с поста специального представителя президента России. По словам эксперта, для Чубайса не осталось работы, так как начал опускаться железный занавес. Чубайс ушёл с поста специального представителя президента и уехал из страны сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, причиной этого решения могли стать события на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил только факт увольнения. По его словам, куда поехал Чубайс — его личное дело.

Политолог для NEWS.ru Константин Калачёв в разговоре с NEWS.ru прокомментировал уход Анатолия Чубайса с поста специального представителя президента России. По словам эксперта, для Чубайса не осталось работы, так как начал...