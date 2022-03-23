Путин поговорил с Беннетом о ситуации вокруг Украины
Захар Чайченко
Захар Чайченко
19:52, 23 марта 2022
Президент РФ Владимир ПутинФото: kremlin.ru
Читайте нас в Google Новости
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом касательно ситуации на Украине. Лидеры двух стран, в частности, обменялись идеями насчёт идущих переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Нафтали Беннет поделился оценками ситуации вокруг Украины с учётом состоявшихся у него контактов с лидерами ряда зарубежных государств и высказал некоторые идеи относительно ведущегося между российскими и украинскими представителями переговорного процесса, — сказано в публикации.
13 марта премьер-министр Израиля и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, который длился более часа. Главной темой беседы стала ситуация на Украине.
Ранее стало известно, что Нафтали Беннет предложил Владимиру Зеленскому прислушаться к совету президента РФ Владимира Путина. По данным ряда СМИ, в телефонном разговоре Беннет посоветовал украинскому лидеру прекратить сопротивление. Однако такую трактовку разговора назвал неверной представитель Беннета.