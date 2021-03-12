Путин поговорил с Алиевым и Пашиняном о карабахских соглашениях

https://static.news.ru/photo/679a0fa2-833b-11eb-bd07-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поговорил со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Политики обсудили реализацию соглашений по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Телефонные переговоры состоялись 11 и 12 марта соответственно.

Рассмотрены практические аспекты реализации договорённостей по Нагорному Карабаху, зафиксированных в трёхсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, — говорится на сайте Кремля.

Стороны «с удовлетворением констатировали», что режим прекращения огня в регионе соблюдается неукоснительно, а обстановка остаётся в целом спокойной и стабильной. Азербайджанский и армянский лидеры высоко оценили эффективные действия российских миротворцев.

Затрагивались также вопросы, касающиеся разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. В этом контексте в позитивном ключе отмечена деятельность рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трёх стран, — отмечается в сообщении

Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества с Россией.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

11 января в Москве состоялась трёхсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна, политики обсудили мирное соглашение по Нагорному Карабаху. В ходе диалога президент Владимир Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых в Москве договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам, региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации. Российский лидер также заявил, что условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются и серьёзных инцидентов в настоящее время нет. Он выразил удовлетворение тем, что кровопролитие удалось прекратить, писал NEWS.ru.