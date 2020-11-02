Путин поговорил с Алиевым и Пашиняном о Карабахе

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Президент России провёл телефонные разговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Политики обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Ранее NEWS.ru приводил заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он сообщил, что вооружённые силы страны взяли под контроль восемь сёл в трёх районах вокруг Нагорного Карабаха.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.