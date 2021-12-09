Путин поговорил по телефону с Меркель, поблагодарив её за сотрудничество

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель, поблагодарив её за сотрудничество и подчеркнув её значительный вклад в развитие российско-германских отношений. Путин заверил, что Меркель всегда будут рады видеть в России, сообщается на сайте Кремля.

В свою очередь Ангела Меркель, выразив признательность президенту России за совместную работу, пожелала успехов в налаживании диалога с новым главой правительства Германии Олафом Шольцем, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что депутаты бундестага устроили овацию Меркель, покинувшей пост канцлера после 16 лет пребывания у власти. Парламентарии аплодировали ей около минуты — сначала сидя, а затем стоя. Преемником Меркель на посту главы правительства ФРГ стал Олаф Шольц.

Президент России направил Ангеле Меркель телеграмму в связи с завершением её пребывания на посту главы правительства Германии. В тексте послания, опубликованного на сайте Кремля, он обратился к экс-канцлеру на «ты» и выразил уверенность, что дружеское общение между ним и экс-канцлером будет продолжено.

Российский лидер выразил Меркель искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество и готовность к диалогу на основе взаимоуважения, напомнив о том, что в ходе переговоров они всегда пытались найти выходы из самых сложных ситуаций.