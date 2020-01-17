Фото: kremlin.ru

И.о. министра экономического развития Максим Орешкин может занять должность помощника президента по экономике Андрея Белоусова, в случае если тот войдёт в правительство. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

И.о. министра экономического развития Максим Орешкин может занять должность помощника президента по экономике Андрея Белоусова, в случае если тот войдёт в правительство. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники....