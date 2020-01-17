Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор.
Как сообщает пресс-служба Кремля, беседа состоялась по инициативе немецкой стороны. Путин и Меркель обсудили вопросы, касающиеся предстоящей Международной конференции по Ливии. Мероприятие, которое посетит российский президент, пройдёт 19 января в Берлине.
13 января главы МИДов и МО России и Турции обсудили в Москве пути урегулирования конфликта в Ливии, передавал NEWS.ru. Для участия в переговорах в российскую столицу прибыли представители противоборствующих сторон. Делегация Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с маршалом Халифой Хафтаром в итоге покинула Москву, не подписав соглашение о перемирии.
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