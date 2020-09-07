Путин поговорил по телефону с королём Саудовской Аравии

https://static.news.ru/photo/8a82f630-f107-11ea-a263-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Инициатором переговоров выступил Эр-Рияд.

В связи с председательством СА на саммите G20 в ноябре президент и монарх обсудили вопросы подготовки к этой встрече. В беседе также были затронуты коллективные усилия по преодолению последствий пандемии коронавируса и уделено внимание перспективам совместного производства российской вакцины от СOVID-19.

Стороны выразили удовлетворение ходом выполнения договорённостей в формате «ОПЕК плюс» и условились о «дальнейшей плотной координации на данном направлении», сообщается на сайте Кремля.

Помимо этого, Путин и Аль Сауд обсудили различные аспекты сотрудничества двух стран и подтвердили настрой на расширение связей в торгово-экономической и инвестиционных сферах.

Ранее NEWS.ru писал, что правительства России и Саудовской Аравии упростили процедуру выдачи виз гражданам двух стран. Соответствующий меморандум, подписанный ещё в октябре 2019 года в ходе визита Путина в королевство, вступил в силу 30 августа.