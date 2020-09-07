Путин поговорил по телефону с королём Саудовской Аравии

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Инициатором переговоров выступил Эр-Рияд.
В связи с председательством СА на саммите G20 в ноябре президент и монарх обсудили вопросы подготовки к этой встрече. В беседе также были затронуты коллективные усилия по преодолению последствий пандемии коронавируса и уделено внимание перспективам совместного производства российской вакцины от СOVID-19.
Стороны выразили удовлетворение ходом выполнения договорённостей в формате «ОПЕК плюс» и условились о «дальнейшей плотной координации на данном направлении»,
Помимо этого, Путин и Аль Сауд обсудили различные аспекты сотрудничества двух стран и подтвердили настрой на расширение связей в торгово-экономической и инвестиционных сферах.
Ранее NEWS.ru писал, что правительства России и Саудовской Аравии упростили процедуру выдачи виз гражданам двух стран. Соответствующий меморандум, подписанный ещё в октябре 2019 года в ходе визита Путина в королевство, вступил в силу 30 августа.
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