Путин подтвердил Эрдогану готовность России к диалогу с властями Украины

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом проинформировал о ходе специальной военной операции на Украине. Он объяснил поставленные основные цели и задачи, сообщили в пресс-службе Кремля. По словам Путина, приостановка спецоперации возможна лишь в случае прекращения Киевом боёв.

В этой связи подчёркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России, — говорится в сообщении.

Также российский лидер подтвердил готовность России к диалогу с украинскими властями и зарубежными партнёрами, направленному на урегулирование конфликта. При этом он обратил внимание Эрдогана на то, что все попытки Киева затянуть переговорный процесс являются бесперспективными.

Эрдоган в свою очередь заявил, что Турция готова способствовать наиболее быстрому решению украинской проблемы мирными методами. Он также выступил с предложением «вместе проложить путь к миру».

Президент Турции в разговоре с Путиным также дал критическую оценку «оголтелой кампании Запада по дискриминации русской культуры и её деятелей».

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что у страны нет планов по введению санкций против России. По его словам, Анкара не хочет вставать ни на чью сторону в конфликте между Россией и Украиной. Кроме того, правительство Турции не хочет, чтобы пострадала её экономика.