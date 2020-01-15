Владимир Путин подпишет отдельный указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию России. В документе будут определены сроки и порядок голосования.
Об этом ТАСС
Как отметил Песков, поскольку президент говорил о предложениях, которые не затрагивают основополагающих статей конституции, то речь не может идти о референдуме. В то же время глава государства посчитал целесообразным и необходимым для себя посоветоваться с гражданами.
Ранее Памфилова сообщила, что ЦИК проведёт голосование в любой момент, когда назреет необходимость и будут сформулированы поправки в Основной закон государства, писал NEWS.ru.
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