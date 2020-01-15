https://static.news.ru/photo/aabdf25e-379b-11ea-905d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Путин подпишет отдельный указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию России. В документе будут определены сроки и порядок голосования.

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, речь идёт именно о голосовании, а не о референдуме.

Как отметил Песков, поскольку президент говорил о предложениях, которые не затрагивают основополагающих статей конституции, то речь не может идти о референдуме. В то же время глава государства посчитал целесообразным и необходимым для себя посоветоваться с гражданами.

Ранее Памфилова сообщила, что ЦИК проведёт голосование в любой момент, когда назреет необходимость и будут сформулированы поправки в Основной закон государства, писал NEWS.ru.