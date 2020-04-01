Путин подписал законы о наказании за нарушения при голосовании

https://static.news.ru/photo/5fdb721a-7419-11ea-a068-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающих уголовную и административную ответственность за нарушения при проведении общероссийского голосования по поправкам к Конституции. В настоящее время уголовно-правовые запреты действуют только в отношении фальсификации документов и итогов голосования на выборах и референдумах.

Так, за фальсификацию избирательных документов при общероссийском голосовании предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы до четырёх лет. За воспрепятствование осуществлению избирательных прав — штраф до 80 тыс. рублей. Кроме того, могут быть назначены обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года.

Второй подписанный Путиным закон предусматривает аналогичные поправки в КоАП. Законы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Как писал NEWS.ru, ни один из судей Конституционного суда Российской Федерации не выразил особого мнения по заключению о поправках в основной закон страны. Из регламента КС РФ следует, что текст особого мнения должен быть предоставлен не позднее 14 дней со дня провозглашения или принятия. Такой порядок используется при разрешении дела без проведения слушания. При этом текст особого мнения, если его выразил кто-либо из судейского состава, размещается в справочных правовых системах и в базе данных информационной системы Конституционного суда. К 31 марта срок предоставления особого мнения истёк, но ни одной подобной публикации не было.