Путин подписал закон об ответственности за фейки о госорганах за границей

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков и публичную дискредитацию госорганов РФ, работающих за границей в целях защиты интересов России и её граждан. Также подписан закон об административной ответственности за публичные действия, которые направлены на дискредитацию исполнения госорганами России своих полномочий за пределами страны. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Ответственность вводится за распространение фейков в отношении таких структур, как посольства, Росгвардия, диппредставительства, МЧС, прокуратура. Максимальное наказание по закону об уголовной ответственности предусматривает 15 лет лишения свободы. Ответственность за ложную информацию о работе госорганов за рубежом будет аналогична той, что уже предусмотрена за распространение фейков о ВС РФ.

По закону об административной ответственности за дискредитацию работы госорганов РФ за границей максимальный штраф составит 1 млн рублей. Если же такое нарушение будет совершено повторно за год, то в этом случае может наступить уголовная ответственность.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что закон о наказании за фейки о деятельности Вооружённых сил РФ соответствует ситуации, когда против страны развёрнута тотальная информационная война. Официальный представитель Кремля отметил, что положение закона жёсткие, но при этом они должны выполняться.