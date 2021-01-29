Путин подписал закон о продлении договора СНВ с США на пять лет

https://static.news.ru/photo/893458fe-6255-11eb-9d82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин подписал закон о продлении договора СНВ с США (ДСНВ, СНВ-3). Документ пролонгирован на пять лет. Соглашение было одобрено ещё в 2010 году в Праге президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой.

Бумага сменила истекший в декабре 2009-го СНВ-1. Изначально он заключался на 10 лет и был продлён по согласию сторон ещё на пять лет. Срок действия СНВ-3 заканчивался 5 февраля 2021-го. Теперь его продлили до 5 февраля 2026-го, передаёт официальный сайт Кремля.

Согласно документу, суммарный арсенал стратегических наступательных вооружений (СНВ), имеющийся у сторон ДСНВ, не должен превышать 700 единиц для развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развёрнутых БРПЛ (баллистические ракеты подводных лодок) и развёрнутых ТБ (тяжёлые бомбардировщики).

1550 единиц для боезарядов на развёрнутых МБР, боезарядов на развёрнутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развёрнутыми ТБ (при этом за каждым развёрнутым ТБ условно засчитывается по одному ядерному боезаряду); 800 единиц для развёрнутых и неразвёрнутых ПУ МБР и БРПЛ, а также развёрнутых и неразвёрнутых ТБ, — говорится в документе.

О необходимости очередной пролонгации заявляла новая администрация США во главе с Джо Байденом. Этот вопрос был особенно актуален, учитывая то, что предыдущий американский лидер Дональд Трамп приостановил консультации о продлении договора, так как Вашингтон не устроили текущие условия.

Штаты хотели, чтобы в СНВ-3 был включён Китай, однако Пекин отказался от этого. Москва рассчитывала, что администрация Байдена согласится на продление договора на ранее согласованных условиях до истечения его срока, который истекал 5 февраля 2021 года. 27 января 2021 года Совет Федерации ратифицировал документ, который был рассмотрен на заседании и принят единогласно. Голоса «за» отдали все 148 участников заседания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продление Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — это шаг в правильном направлении. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.