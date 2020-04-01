Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Правительство РФ получило возможность самостоятельно вводить режим чрезвычайной ситуации в стране. Соответствующий закон подписал российский лидер Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон подготовлен в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с пандемией коронавируса. Правительство будет осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.
Как писал NEWS.ru, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла за сутки на 18,8%.
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