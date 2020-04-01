Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

https://static.news.ru/photo/8b3ab6a2-7435-11ea-a3a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Правительство РФ получило возможность самостоятельно вводить режим чрезвычайной ситуации в стране. Соответствующий закон подписал российский лидер Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон подготовлен в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с пандемией коронавируса. Правительство будет осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла за сутки на 18,8%.