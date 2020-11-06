Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства РФ

https://static.news.ru/photo/38849662-201f-11eb-900a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства страны. Ранее он был одобрен Советом Федерации и депутатами Госдумы.

Глава государства был инициатором изменений. Они будут произведены с учётом поправок в Конституцию РФ.

В частности, исполнительная власть будет находиться под контролем кабинета министров и других федеральных органов под руководством президента. Ранее, напомним, исполнительную власть осуществляло лишь правительство.

Кроме того, президент сможет выдвигать кандидатуру на пост премьер-министра только после согласования с Госдумой. Однако глава государства сможет назначить руководителя кабмина сам в случае троекратного отклонения кандидатуры депутатами.

Что касается руководителей силовых ведомств, для их назначения президенту будет необходимо провести консультации с Советом Федерации. Остальные министры по предложению премьера будут утверждены Госдумой. Стоит отметить, что и здесь будет действовать правило утверждения кандидатур президентом в случае троекратного отклонения нижней палатой парламента.

Претерпит изменения и регламент на случай отставки премьер-министра. Она не будет означать, что посты покинут все члены кабмина. Согласно новой редакции закона, президент будет иметь право оставить прежнее правительство на посту. Именно он будет определять структуру кабинета министров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Путин не собирается уходить в отставку. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующие слухи в западных СМИ.