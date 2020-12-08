Путин подписал закон о наказании за отчуждение территорий РФ

https://static.news.ru/photo/63a28066-394c-11eb-adbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание сроком до 10 лет лишения свободы за действия, направленные на отчуждение у России территорий.

Новый закон вносит изменения в три статьи Уголовного кодекса. Согласно новому закону, за действия, направленные на отчуждение части территории РФ или нарушение территориальной целостности страны, устанавливается уголовная ответственность. Нарушителям закона грозит от шести до десяти лет тюремного срока.

Авторами законопроекта выступили сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.

Также президент подписал другой закон, предполагающий штрафы за публичные призывы к отчуждению территорий РФ. За призывы к нарушению территориальной целостности страны физлица заплатят штраф от 30 тысяч до 60 тысяч рублей, должностные лица от 60 тысяч до 100 тысяч рублей, а юридические лица от 200 до 3000 тысяч рублей.

При этом штрафы будут повышены, если подобные призывы появятся в СМИ или в интернете.

Ранее NEWS.ru сообщал, что закон об уголовной ответственности за действия, направленные на отчуждение части территории РФ, был одобрен Советом Федерации.