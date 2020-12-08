Путин подписал закон о Госсовете

https://static.news.ru/photo/db2784b6-394b-11eb-8998-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о Государственном совете, закрепляющий его статус, место в системе органов власти, а также порядок формирования и осуществления полномочий. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Государственный совет является конституционным органом, состав которого формируется президентом в целях обеспечения работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики страны, а также направлений социально-экономического развития.

Согласно принятому закону, Госсовет также будет разрабатывать предложения по общим направлениям регионального и муниципального развития, по вопросам госстроительства и укрепления федерализма и местного самоуправления, а также по вопросам взаимодействия между уровнями публичной власти, передаёт «Москва 24».

Возглавлять Государственный совет будет президент. В состав нового органа власти войдут также премьер-министр, спикеры верхней и нижней палат парламента, руководитель администрации президента и главы регионов. По решению главы государства, в Госсовет могут также войти представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме, и представители местного самоуправления.

Закон о Госсовете входит в число принятых поправок в Конституцию. Внесение изменений в российский Основной закон потребует изменений в редакции более 150 существующих законов. Госдума РФ уже приняла в первом чтении законопроект о новых полномочиях Конституционного суда, а также одобрила президентские поправки в закон о прокуратуре. Проекты законов, закрепляющие дополнительные гарантии верховенства Конституции и её приоритета на территории страны, внесены в Госдуму российским лидером Владимиром Путиным. Изменения затронут Гражданский кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Семейный кодекс и более 100 законодательных актов, писал NEWS.ru.