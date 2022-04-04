Путин ввёл ответные визовые меры против недружественных стран

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, Москва приостанавливает действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.

Глава государства также дал поручение МИД ввести персональные ограничения на въезд на территорию России для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия.

Указ подписан «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал запретить выдачу шенгенских виз жителям России. Этот пункт он предложил включить в новый пакет санкций против Москвы. По его словам, выдачу виз россиянам необходимо прекратить, за «исключением гуманитарных виз для тех россиян, кто хочет бежать из страны».

Гуманитарную визу могут получить те люди, которые прибывают в страну с некоммерческими целями. Они могут находиться в составе гуманитарной, просветительской или благотворительной миссии. Подобные визы обычно выдают паломникам, деятелям культуры, учёным и членам конференций.