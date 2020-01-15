https://static.news.ru/photo/df6dc5b0-37b4-11ea-aaa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин подписал указ об отставке российского правительства. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Объявить об отставке Правительства Российской Федерации. <...> Возложить временное исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации на Медведева Д.А., — говорится в документе.

15 января 2020 года кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

Соответствующее поручение чиновникам дал президент России Владимир Путин. Также глава государства заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совбеза РФ. Этот пост может занять Дмитрий Медведев.

Как ранее сообщал NEWS.ru, российский президент в ходе ежегодного послания Федеральному собранию допустил проведение референдума по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Среди прочих изменений предлагается наделить Госдуму дополнительными инструментами по влиянию на формирование кабинета министров.