https://static.news.ru/photo/72c6939e-729f-11ea-a054-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля. В армию пойдут служить 135 тысяч человек.

Это следует из документа , опубликованного на портале правовой информации.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил, что призывная кампания пройдёт в установленные законом сроки — с 1 апреля по 15 июля. Он также сообщил, что в ведомстве создан оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в армии.

Кроме того, как писал NEWS.ru, в Минобороны приняли ряд профилактических мер: во всех медучреждениях ведомства подготовлены специализированные инфекционные отделения и лаборатории, организовано взаимодействие с территориальными организациями здравоохранения в пунктах постоянной дислокации войск. Меры предосторожности затрагивают как действующих военнослужащих, членов их семей, так и молодое пополнение.