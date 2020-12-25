Путин подписал указ о проведении Года науки и технологий в 2021 году

https://static.news.ru/photo/70d9af26-46ac-11eb-b5a0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в РФ Года науки и технологий в следующем году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В целях дальнейшего развития науки и технологий в РФ постановляю: провести в 2021 году в РФ Год науки и технологий, — говорится в тексте документа.

Администрации президента также поручено до 25 декабря образовать оргкомитет по проведению Года науки и технологий и утвердить его состав.

Назначить сопредседателями организационного комитета по проведению в РФ Года науки и технологий заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко и помощника президента РФ Андрея Фурсенко, — говорится в указе.

Ранее российский лидер в ходе заседания попечительского совета МГУ предложил объявить 2021 год в России Годом науки и технологий. Предыдущий год указом Путина был объявлен в России Годом памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщал NEWS.ru.