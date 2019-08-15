https://static.news.ru/photo/a893db5e-bf7f-11e9-9bab-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встреча лидеров пятёрки быстроразвивающихся стран (БРИКС) в 2020 году пройдут в Санкт-Петербурге. Указ о переносе места проведения саммитов подписал президент России Владимир Путин.

Ранее эти мероприятия планировалось провести в Челябинске, сообщает « Парламентская газета ».

О том, что они сменят место дислокации, глава государства сообщил в июле на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером. Как писал News.ru, Путин объяснил это увеличением числа участников.

Вместе с тем, другие мероприятия в рамках председательства России в ШОС и БРИКС состоятся, как и было запланировано изначально, в Челябинске.