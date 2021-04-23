Путин подписал указ о мерах против действий недружественных стран

https://static.news.ru/photo/4a9b818c-a466-11eb-9820-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия других стран. Указ опубликован на сайте Кремля.

Правительству поручено определить перечень таких государств, в отношении которых применяются меры. А далее — ограничить вплоть до запрета заключение трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников, на основании которых возникают трудовые отношения с физлицами, которые находятся на территории РФ и являются гражданами указанных государств.

Договоры, заключенные до дня вступления в силу настоящего указа с физическими лицами, количество которых превышает определенное правительством Российской Федерации, подлежат прекращению, — говорится в документе.

Указ подписан в целях защиты интересов и безопасности Российской Федерации и «в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ „О специальных экономических мерах и принудительных мерах“ и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ „О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств“».

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось ранее, депутат от Чехии в Европарламенте Катержина Конечна заявила, что спецслужбы страны должны незамедлительно предъявить доказательства якобы причастности России к взрывам. По её словам, пока история с громкими обвинениями не выглядит основательной.