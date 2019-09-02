В понедельник, 2 сентября, президент РФ Владимир Путин начал своё дальневосточное турне с посещения Иркутской области. Его в очередной раз ждали в Братске и Тулуне. Дождались. Путин ознакомился с ходом работ по ликвидации последствий паводка, пообщался с местными жителями и провел совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения.

Иркутская область стала рекордсменом по числу посещений президентом отдельно взятого российского региона за короткое время. Это уже третий его визит за два месяца. Первый раз Путин прилетал в Братск сразу после объявления режима ЧС в Иркутской области в ночь на 30 июня. 3 июля сложная ситуация в Иркутской области обсуждалась на совещании в Кремле. 19 июля Путин вновь посетил зону бедствия, чтобы проинспектировать восстановительные работы. И вот новый визит.

Проливные дожди этим летом стали настоящим испытанием на прочность для жителей Иркутской области. Десятки подтопленных населённых пунктов, более 11 тысяч пострадавших домов, почти 50 тысяч оставшихся без жилья человек. А ещё разрушенная инфраструктура, которая и до этого не могла похвастаться идеальным состоянием. Местные власти на словах сильно старались максимально быстро исправить ситуацию. Но на деле восстановительные работы шли крайне медленно. Два первых президентских визита не смогли сотворить чуда — чиновники продолжали разводить руками, сетуя на нехватку то средств, то специалистов, то опыта. Дело дошло до того, что Путин публично призвал власти любого уровня не допускать «чванство и хамство» в отношении простых граждан.

2 сентября 2019. Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна. В июле Тулунский район пострадал от сильного паводка. Алексей Дружинин/РИА Новости

Четыре дня назад вице-премьер Виталий Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения, вернулся в Иркутскую область, чтобы понять, как сильно на этот раз ему и остальным чиновникам достанется от президента. Оптимизма в его заявлениях по итогам личной инспекции почти не было.

Состояние дорог я, конечно, оцениваю неудовлетворительно. Они были в не очень хорошем состоянии. И, естественно, когда ездит тяжелая техника и чрезвычайная ситуация, вы посмотрите, отсюда вывезли несколько сот тонн только остатков домов, материалов, укрепляли дамбы. Конечно, это не могло не сказаться, дороги и так плохие. Они все очень серьезно разбиты, — констатировал Мутко.

По этим самым дорогам Путин в первый день нового учебного года отправился в среднюю общеобразовательную школу №6 в Тулуне. Она также сильно пострадала от паводка: был подтоплен первый этаж здания, повреждена мебель, оборудование мастерских и пищеблока. На восстановление одной только этой школы выделено более 25 миллионов рублей.

Вы вели себя мужественно, по-взрослому, помогали взрослым. Хотел бы и вас, и всех остальных поблагодарить за это, пожелать вам успехов в новом учебном году, — обратился Путин к школьникам, зайдя в учебный класс, где шел урок математики.

По его словам, задача взрослых создать все необходимые условия, чтобы дети могли реализовать себя.

Много людей работают над этим. Уверен, вам понравится результат. А вы потом, глядя на этот результат, будете добиваться лучших результатов, — добавил Путин.

Выйдя из школы, президент увидел толпу местных жителей возле городской администрации и подошел к ним. Он пообещал, что введенный в Иркутской области режим ЧС не снимут до тех пор, пока не будут решены все жилищные вопросы пострадавших от паводка. В ответ местные жители опять пригласили главу государства в гости.

Во время посещения средней общеобразовательной школы №6 в городе Тулун Иркутской области kremlin.ru

Я и так у вас. Еще раз приеду, — заметил Путин.

Одна из стоявших на улице женщин рассказала президенту о своей проблеме. Её, как она считает, незаконно уволили из иркутского министерства труда.

Генеральная прокуратура с этим будет разбираться. Я скажу, — пообещал Путин.

Люди начали перекрикивать друг друга. У каждого была своя проблема. И каждый, очевидно, рассчитывал на то, что Путин даст и ему президентское слово. А значит проблема точно будет решена.

Сопровождавший главу государства Мутко очень старался не стать простым статистом. Он активно отвечал на вопросы жителей, записывал их телефоны и уверял президента, что многие вопросы на самом деле уже решены. Кто-то из местных вдруг попросил Путина назначить им новую местную власть.