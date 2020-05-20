Путин поддержал выдвижение Минниханова на новый срок

https://static.news.ru/photo/94640cdc-9aab-11ea-b308-fa163e074e61_660.jpg Рустам Минниханов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин заявил, что поддержит выдвижение Рустама Минниханова на очередных выборах руководителя Татарстана. Минниханов руководит республикой с 2010 года.

Выборы президента Татарстана должны пройти в сентябре. Как пишет «Коммерсантъ-Казань», предвыборная кампания Минниханова фактически началась около полугода назад, когда сотни делегатов Всемирного конгресса татар призвали действующего главу остаться руководителем республики.

Я, безусловно, поддержу ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок. <...> Татарстан у нас действительно по основным показателям является лидером среди всех субъектов, — отметил Путин.

Минниханов поблагодарил президента за доверие и заявил, что «готов дальше работать, баллотироваться», и спросил Путина, «какие будут установки» с его стороны.

Как писал NEWS.ru, Центр политической конъюнктуры включил Минниханова в десятку руководителей регионов, которые эффективнее других проявили себя в борьбе с коронавирусом.