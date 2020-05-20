Путин поддержал выдвижение Минниханова на новый срок

Президент Владимир Путин заявил, что поддержит выдвижение Рустама Минниханова на очередных выборах руководителя Татарстана. Минниханов руководит республикой с 2010 года.
Выборы президента Татарстана должны пройти в сентябре. Как
Я, безусловно, поддержу ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок. <...> Татарстан у нас действительно по основным показателям является лидером среди всех субъектов, — отметил Путин.
Минниханов поблагодарил президента за доверие и заявил, что «готов дальше работать, баллотироваться», и спросил Путина, «какие будут установки» с его стороны.
Как писал NEWS.ru, Центр политической конъюнктуры включил Минниханова в десятку руководителей регионов, которые эффективнее других проявили себя в борьбе с коронавирусом.
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