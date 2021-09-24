Путин поддержал кандидатуру Слуцкого на посту главы комитета Госдумы
Павел Ермолаев
Павел Ермолаев
17:30, 25 сентября 2021
Леонид СлуцкийФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент РФ Владимир Путин поддержал кандидатуру Леонида Слуцкого на посту главы комитета по международным делам в новом составе Государственной думы. Об этом российский лидер заявил на онлайн-встрече с руководителями партий Госдумы VIII созыва, которая транслируется на телеканале «Россия 24».
Высоко оцениваю деятельность Слуцкого, поддержу его кандидатуру в международный комитет Госдумы, — сказал глава государства.
Также Путин на онлайн-встрече с руководителями партий Госдумы VIII созыва поставил им ряд задач. По его словам, нужно снизить уровень бедности в стране до минимального, повысить уровень здравоохранения и образования. Президент подчеркнул, что после пандемии экономика страны восстановилась, но ещё не все могут почувствовать динамику. Лидеров партий президент призвал выполнять обещания.
Ранее стало известно, что первое пленарное заседание VIII созыва Госдумы планируется провести 12 октября. «Единая Россия» предложит кандидатуры в руководящие органы нижней палаты парламента на заседании руководящих органов «ЕР», которое может пройти 5 октября.