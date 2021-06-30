Путин подал сигналы Западу: политолог оценил прямую линию

Политолог Алексей Мартынов, комментируя прямую линию президента России Владимира Путина, отметил, что глава государства подал некоторые сигналы не только Украине, но и другим западным странам. В разговоре с телеканалом «360» эксперт призвал российского лидера чаще проводить такие мероприятия.

По его словам, Путин высказался очень жёстко о международных событиях, особенно об Украине, заявив, что разговаривать с Киевом не о чем, так как им управляют из-за рубежа.

В том числе и по провокации с британским эсминцем, по поводу российско-американских отношений всё было аккуратно высказано, так или иначе. Особенно в части того, какое давление идёт на нашу политическую систему. И на нашу электоральную систему — в преддверии больших выборов, — отметил эксперт.

Политолог добавил, что Путин является главным терапевтическим средством для страны, поэтому ему необходимо чаще проводить прямые линии.

Я бы вообще проводил прямые линии с президентом не раз в год, а минимум раз в квартал. А то и чаще. Сильно бодрит, так сказать, чиновничье сообщество, — считает Мартынов.

Он подчеркнул, что после прямых линий чиновники «начинают бегать и интенсивнее выполнять свои обязанности».

Ранее Путин подчеркнул, что официальный Киев сегодня явно недружественно относится к Москве. Политик также прокомментировал украинский законопроект, в котором русские не указаны как коренной народ. По его словам, это уму непостижимо.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на слова Путина. Он в своём Twitter написал, что русские и украинцы — это два разных народа, которые могли бы жить в духе добрососедства, если бы не действия Москвы.