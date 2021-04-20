Путин поблагодарил россиян за напряжённый труд на фоне пандемии

Началось послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Основной темой выступления станут внутренние проблемы страны. Он поблагодарил граждан РФ за напряжённый труд во время пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), особенно медиков и учителей.
В прошлом году было сложно: эпидемия [COVID-19] наступала, техники не всегда хватало, но народ справился. В пять раз увеличили число коек стационара. Все работали быстро. Сегодня в этом зале врачи, медсестры, медики. Ещё раз спасибо вам. Наши учёные совершили прорыв и сегодня у нас три вакцины [против коронавируса], — заявил Путин.
Он также призвал всех соотечественников сделать прививку, так как «другого пути нет».
Мероприятие проходит в 17-й раз в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Темы, которые поднимет Путин, Кремлём не афишировались, но пресс-секретарь руководителя государства Дмитрий Песков ранее отмечал, что послание «будет постковидным».