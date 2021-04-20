Путин поблагодарил россиян за напряжённый труд на фоне пандемии

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Россия не планирует созывать срочное заседание СБ ООН по Донбассу, однако будет ориентироваться на развитие дел «на земле», сообщил директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.

По его словам, украинские власти и страны НАТО продолжают придерживаться русофобской пропагандисткой кампании и не останавливают военные приготовления. Что в конечном счёте ведёт лишь к нагнетанию напряжённости в Донбассе. На...