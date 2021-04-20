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Путин поблагодарил россиян за напряжённый труд на фоне пандемии

12:14, 21 апреля 2021
Фото: kremlin.ru

Началось послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Основной темой выступления станут внутренние проблемы страны. Он поблагодарил граждан РФ за напряжённый труд во время пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), особенно медиков и учителей.

В прошлом году было сложно: эпидемия [COVID-19] наступала, техники не всегда хватало, но народ справился. В пять раз увеличили число коек стационара. Все работали быстро. Сегодня в этом зале врачи, медсестры, медики. Ещё раз спасибо вам. Наши учёные совершили прорыв и сегодня у нас три вакцины [против коронавируса], — заявил Путин.

Он также призвал всех соотечественников сделать прививку, так как «другого пути нет».

Мероприятие проходит в 17-й раз в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Темы, которые поднимет Путин, Кремлём не афишировались, но пресс-секретарь руководителя государства Дмитрий Песков ранее отмечал, что послание «будет постковидным».

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