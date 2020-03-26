https://static.news.ru/photo/8eb58c4c-6eb0-11ea-8ad2-fa163e074e61_660.jpg Нарендра Моди Фото: Hindustan Times/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили эпидемию коронавирусной инфекции COVID-19. Разговор состоялся по телефону, сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что беседа состоялась по инициативе индийской стороны. Она прошла в преддверии экстренного саммита «Группы двадцати» (G20), который намечен на 26 марта. Международные консультации будут организованы в формате видеоконференции.

Путин и Моди «подробно проинформировали друг друга о мерах, введённых в обеих странах для противодействия распространению этой инфекции».

Выражена взаимная признательность за те усилия, которые предпринимаются в целях обеспечения здоровья и безопасности граждан России в Индии и граждан Индии в России, — сказано в сообщении.

Впервые COVID-19 был выявлен в Китае в конце 2019 года. Впоследствии эпидемия охватила более 170 стран. По состоянию на 25 марта число заразившихся в мире превышает 424 тысячи человек, выздоровевших более 109 тысяч, 18,9 тысячи пациентов умерли.

В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 29 человек.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин предложил изменить систему расчёта больничных выплат, чтобы поддержать граждан, которые не могут работать из-за ограничений по коронавирусу.