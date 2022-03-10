Путин: по экономике России наносится массированный удар

Западные страны наносят массированный удар по экономике России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Москве. При этом глава государства подчеркнул, что те направления, по которым были введены санкции, продолжают работать. Российский лидер также добавил, что наступает время возможностей для укрепления технологического суверенитета.

А сейчас массированный удар такой наносится по экономике. Но вот практика последних лет показала, что там, где западники ввели против нас ограничения, мы приобрели новые компетенции и восстановили старые на одном технологическом уровне. И это всё работает. И мы, конечно, стали в этом смысле сильнее, — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что санкционные устремления США против России могут продолжаться ещё долго. Ограничительные меры вводились бы вне зависимости от событий на Украине. По его словам, реагировать на новые санкции со стороны стран G7 следует по мере их поступления.

Также стало известно, что президент США Джо Байден должен объявить до конца дня 11 марта о новых мерах противодействия России. Они станут ответом на специальную военную операцию РФ на Украине.

Американский лидер выступит с предложением закончить «нормальные торговые отношения» с Россией. Также он намеревается повысить тарифы на российский импорт.