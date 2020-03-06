Здесь самое главное — добиться того, чтобы это не было обременительным. Но вот сейчас как раз готовится указ президента, ваш покорный слуга должен будет его подписать в ближайшее время. И мы исходим из того, что эти все процедуры технические будут наименее обременительные, — цитирует Путина РИА Новости.