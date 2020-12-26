Путин планирует провести ряд международных телефонных разговоров

https://static.news.ru/photo/85c7ec68-48f5-11eb-a437-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведёт ряд международных телефонных разговоров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, с 28 декабря у российского лидера начинается «серия активной телефонной дипломатии».

В эти дни она чаще всего используется для того, чтобы взаимно поздравить с Новым годом, с Рождеством и так далее, — пояснил Песков.

Однако, отметил он, также это хорошая возможность, которую используют главы государств для того, чтобы обсудить двусторонние отношения, актуальные проблемы и запланировать дальнейшие контакты.

Это же будет делаться и в эти дни, — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также сообщил, что на 28, 29 и 30 декабря запланировано «достаточно много» телефонных переговоров, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков заявил, что в период пандемии коронавируса суть работы Путина не изменилась. Ряд корректировок претерпела только форма деятельности первого лица.