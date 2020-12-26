Путин планирует провести ряд международных телефонных разговоров

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведёт ряд международных телефонных разговоров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, с 28 декабря у российского лидера начинается «серия активной телефонной дипломатии».
В эти дни она чаще всего используется для того, чтобы взаимно поздравить с Новым годом, с Рождеством и так далее, — пояснил Песков.
Однако, отметил он, также это хорошая возможность, которую используют главы государств для того, чтобы обсудить двусторонние отношения, актуальные проблемы и запланировать дальнейшие контакты.
Это же будет делаться и в эти дни, — добавил пресс-секретарь президента РФ.
Песков также сообщил, что на 28, 29 и 30 декабря запланировано «достаточно много» телефонных переговоров,
Как писал NEWS.ru, ранее Песков заявил, что в период пандемии коронавируса суть работы Путина не изменилась. Ряд корректировок претерпела только форма деятельности первого лица.