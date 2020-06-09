Путин планирует принять участие в голосовании по Конституции

https://static.news.ru/photo/d87bbd24-ab00-11ea-a8e0-fa163e074e61_660.jpgВладимир ПутинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава государства намерен проголосовать очно, а не в электронном формате.
Он может проголосовать в один из семи дней. Пока планирует лично, — цитирует РИА Новости Пескова.
Как писал NEWS.ru, в Улан-Удэ в день голосования за поправки в Конституцию, среди людей, отдавших свой голос, будет разыгрываться квартира в новом доме. Об этом сообщил управляющий директор АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Леонид Белых. Чиновник также занимает пост председателя Бурятского машиностроительного союза, который и предоставит жилплощадь. Как сказал Белых, розыгрыш квартиры решили устроить, чтобы людям «энергичнее на участки шагалось». По словам директора завода, инициатива была принята с пониманием важности предстоящего события.