Путин планирует принять участие в голосовании по Конституции

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Член комитета Госдумы по законодательству Сергей Иванов раскритиковал идею лишать водительских прав за неоднократное появление на публике в пьяном виде. С этим предложением выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев. Его инициативу депутат назвал пиаром на деле актёра Михаила Ефремова.

У нас, как резонансное ДТП произойдет, особенно с участием знаменитых людей, сразу появляется большое количество инициатив. По большому счету стоит бояться больше трезвого человека, 70% преступлений совершают они, – сказал...