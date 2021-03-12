Путин планирует очно огласить послание Федеральному собранию

https://static.news.ru/photo/758d6026-8315-11eb-b2fa-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает очным образом огласить послание Федеральному собранию, а не пользоваться видеосвязью. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что многое зависит от эпидемиологической ситуации в стране.

Всё будет зависеть от эпидемиологического режима на тот момент. Пока мы готовим сценарий, при котором президент будет лично выступать перед участниками мероприятия, — сказал Песков.

Ранее в СМИ появились новые возможные даты оглашения президентом послания парламенту. Сообщалось, что это может произойти 7-8 апреля. Представитель Кремля, однако, эту информацию опроверг. Песков заявил, что по-прежнему не может назвать точную дату.

С начала этого года в прессе неоднократно появлялись возможные даты оглашения послания, но ни одну из них в Кремле не подтверждали. Дмитрий Песков пообещал журналистов проинформировать, как только дата будет утверждена, заметив, что она постоянно сдвигается.

Накануне NEWS.ru писал, что Владимир Путин начал готовиться к посланию Федеральному собранию. Об этом сообщил сам глава государства. О подготовке к обращению к парламенту российский лидер заявил на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. По его словам, предстоящее послание — одна из причин организации совещания.