https://static.news.ru/photo/0d74e46a-6ea2-11ea-b225-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Голосование по поправкам в Конституцию РФ будет перенесено. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что в условиях пандемии приоритетом являются здоровье и безопасность людей.

Поэтому считаю, что голосование нужно перенести на более позднюю дату, — заявил он во время телеобращения.

Госдума уже приняла в третьем чтении президентский закон о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков. Ещё одна поправка говорит об обнулении предыдущих президентских сроков после принятия обновлённой Конституции. Также бывший глава государства получает право на пожизненное членство в Совфеде.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в случае возникновения угрозы для здоровья граждан всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ может быть перенесено на другую дату. Оно было запланировано на 22 апреля 2020 года, писал NEWS.ru.