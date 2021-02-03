Путин переговорил по телефону с президентом Сербии

https://static.news.ru/photo/02884a2c-6629-11eb-8e41-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича состоялся телефонный разговор. Лидеры двух стран отметили успешную реализацию совместных экономических проектов.

Лидеры дали позитивную оценку взаимовыгодному российско-сербскому сотрудничеству, отметив успешную реализацию масштабных совместных проектов в энергетике, транспорте и высокотехнологичных отраслях, — цитирует сообщение пресс-службы Кремля ТАСС.

Отмечается, что Путин и Вучич обсуждали поставку в Сербию вакцины «Спутник V».

Вакцинация населения в Сербии стартовала 24 декабря. Первоначально жителей прививали американским препаратом Pfizer. В первых числах января в стране началось применение российской вакцины.

Ранее, выступая на церемонии встречи китайской вакцины Sinopharm, Вучич отметил, что Сербия является первой страной в регионе, жители которой могут выбирать, каким препаратом прививаться. По его словам, к середине года в Сербии будет применяться порядка шести различных вакцин от коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Сербии и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о поставках в страну в общей сложности двух миллионов доз вакцины «Спутник V». Они будут осуществляться партнёрами РФПИ в Индии, КНР, Южной Корее и других странах.