Путин перечислил приоритеты на фоне глобальных вызовов

https://static.news.ru/photo/3fb66768-769a-11eb-8b0e-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблемы госбезопасности всегда остаются приоритетными на фоне глобальных вызовов, заявил президент РФ Владимир Путин во время коллегии ФСБ.

Особо подчеркну, что вопросы государственной безопасности, защиты наших граждан от внутренних и внешних угроз постоянно находятся в центре внимания руководства страны, всегда остаются приоритетными, я бы сказал даже, наиважнейшими. Мы видим, что уровень глобальных вызовов, таких как терроризм, трансграничная преступность, киберпреступность, не снижается, — отметил российский лидер в ходе заседания коллегии ФСБ.

Руководитель государства добавил, что главари банд радикалов постоянно меняют тактику действий. Путин подчеркнул, что силовые ведомства должны уметь прогнозировать ситуацию в этой сфере. Президент попросил ФСБ уделить особое внимание выявлению связей террористических группировок с иностранными спецслужбами.

Президент также сообщил, что за 2020 год силовики предотвратили 72 связанных с терроризмом преступления, что на четверть больше, чем в 2019 году. По словам президента, статистика может объясняться тем, что подобные деяния стали чаще выявлять на стадии подготовки.

Лидер также выразил благодарность сотрудникам ФСБ за профессиональную и чёткую работу в «нестандартных условиях», однако не пояснил, о какой именно деятельности и о каких условиях идёт речь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники УФСБ по Новосибирской и Томской областям пресекли работу межрегиональной ячейки запрещённой в РФ радикальной организации. Задержанные, по данным оперативников, финансировали работу группировки. Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Его фигурантами стали гражданин РФ и выходец из бывшей республики СССР.