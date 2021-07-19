Путин перечислил нерешённые проблемы России

Президент России Владимир Путин перечислил четыре нерешённые проблемы страны: бедность, низкие доходы семей, качество медобслуживания и износ школьных зданий. Об этом он сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Мы хорошо понимаем, что наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешённых задач. Проблем, которые чувствительны для людей. Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий, — заявил он.

Онлайн-трансляция заседания ведётся на сайте Кремля.

Об этих и других острых вопросах грaждане говорили и в ходе прямой линии, напомнил президент.

Очередную, 18-ю по счёту прямую линию с населением России Путин провёл 30 июня. Она продлилась чуть менее четырёх часов. За это время глава государства ответил на 69 вопросов, которые были посвящены коронавирусу, вакцинации, экологии, туризму, ЖКХ, зарплатам и другим проблемам.

В ходе прямой линии была затронута тема общения местных властей с населением. Президент пообещал принять меры. Он также напомнил чиновникам о сказке «Колобок». По его словам, они «рискуют быть съеденными», если начнут принимать за чистую правду льстивые речи и будут поддаваться воздействию сказанного, как герой этой истории.