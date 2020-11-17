Путин озадачил переводчиков поговоркой «В семье не без урода»

https://static.news.ru/photo/cbfb0ddc-28d4-11eb-b437-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ye/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин спровоцировал лингвистическую заминку на саммите стран БРИКС — межгосударственного объединения России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Политик поставил в тупик переводчиков, вспомнив старую русскую мудрость.

После выступления премьер-министра Индии глава государства отметил, что вопросы, связанные с террористической угрозой, должны быть в поле внимания всех стран, так как есть силы, которые «пытаются навязать собственную повестку дня».

Вы сказали, что в индийской культуре весь мир является одной семьей. Это фундаментальная, базовая вещь, на которую мы все должны равняться. Но в то же время указали и на угрозы, с которыми мы сталкиваемся, в том числе терроризм, который, как вы сказали, является самой острой проблемой сегодняшнего дня. В этой связи не могу не вспомнить русскую поговорку: в семье не без урода, — цитирует Путина РИА Новости.

Как отмечает «Политика сегодня», поговорка, которую произнёс российский лидер, заставила переводчиков растеряться. Они оказались не готовы к такому сравнению и не сразу смогли перевести другим участникам саммита значение этого изречения в контексте обсуждаемого диалога.

Помимо опасности терроризма Путин обратил внимание и на угрозу второй волны пандемии коронавируса. Это, по его мнению, также должно сплотить мировое сообщество. При этом он отметил, что участникам БРИКС удалось оперативно отреагировать и принять меры по борьбе с эпидемией, писал NEWS.ru.