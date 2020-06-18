Путин ответил Зеленскому на сравнение СССР с нацистской Германией

https://static.news.ru/photo/641e9cda-b195-11ea-b107-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Офіс Президента України/facebook.com

Российский президент Владимир Путин оценил январское высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о сговоре «тоталитарных режимов Советского Союза и нацистской Германии», ставшем причиной Второй мировой войны.

Путин заявил, что позиция Зеленского может негативно сказаться на отношениях с РФ.

Я думаю, что и для него самого — Владимира Александровича — ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадал в ходе Второй мировой войны, — цитирует Путина РИА Новости.

Зеленский 28 января заявил о сговоре СССР и Германии после переговоров с президентом Польши, с нападения Вермахта на которую началась война. Советский Союз вскоре вступил на польскую территорию под предлогом защиты белорусского и украинского населения — операция была скоординирована с нацистами пактом Молотова-Риббентропа.

Как писал NEWS.ru, в окружении Зеленского речь о вине Советского Союза, частью которого являлась Украина, не оценили. Помощник президента Андрей Ермак назвал выступление провальным.