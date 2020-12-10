Путин ответил на вопрос про Навального на встрече с правозащитниками

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Глава государства Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека (СПЧ) РФ ответил, почему не заведено дело об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Об этом рассказал глава СПЧ Валерий Фадеев.

Фадеев сообщил, что тему затронул член СПЧ Николай Сванидзе. Он спросил, почему не заведено уголовное дело.

Президент очень подробно объяснил, почему уголовное дело не заведено: ведётся проверка по этому факту, но невозможно завести уголовное дело, потому что нет документов надлежащих, в частности нет ничего от немецкой стороны, — цитирует Фадеева РИА Новости.

Он добавил, что по словам президента, российские соответствующие институты много раз запрашивали документы у немецкой стороны, которая утверждает, что у Навального были найдены следы яда «Новичок». Фадеев добавил, что все, конечно, чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы это дело расследовать.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité.

Как сообщал NEWS.ru, ЕС ранее ввёл санкции в отношении шести российских чиновников и одного научно-исследовательского института из-за отравления российского политика Алексея Навального. До этого в Организации по запрещению химического оружия сообщили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. Немецкие врачи определили, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали.