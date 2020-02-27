https://static.news.ru/photo/a7b6ba7e-592d-11ea-a953-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин прояснил вопрос о своём двойнике. По его словам, в самом начале президентского срока ему предложили использовать дублёра ради безопасности.

[Идея] возникала, но я отказался от двойников. Это было в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом, — заявил российский лидер в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

В частности, по словам Путина, идея заключалась в том, чтобы двойник заменял Путина на мероприятиях в тех местах, где главе государства находиться небезопасно.

Ранее, как писал NEWS.ru, биограф рассказал о характеризующих Путина эпизодах из его жизни. По его словам, перед тем как сделать предложение своей будущей жене Людмиле, будущий президент подослал к ней друга. Путин попросил товарища предложить Людмиле выйти за него замуж. Таким образом политик решил проверить будущую спутницу жизни на верность.