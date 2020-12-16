«Кому он нужен?»: Путин ответил на обвинения в отравлении Навального

https://static.news.ru/photo/0c107d08-4054-11eb-9660-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shiny Things/wikipedia.org

Если бы представители российских спецслужб действительно хотели отравить оппозиционера Алексея Навального, они бы довели дело до конца. Об этом заявил президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

Он высказал мнение, что обнародованное «берлинским пациентом» и рядом СМИ расследование о причастности к инциденту сотрудников ФСБ, которые якобы действовали по личному распоряжению российского лидера, есть не что иное как измышления и легализация оперативных разработок западных спецслужб. Это служит лишь доказательством тесной связи Навального и ЦРУ, подчеркнул президент.

Он подтвердил, что спецслужбы за ним «присматривают». Но это не значит, что оппозиционера нужно убивать, отметил он.

Его и травить не нужно, кому он нужен?​ — усмехнулся Путин.

Президент добавил, что когда жена Навального обратилась к нему, он «в ту же секунду выпустил его в берлинскую больницу».

Он не стал комментировать отсутствие уголовного дела в России по факту покушения на политика. Однако высказал мнение, что шумиха заключается в том, чтобы напасть на первых лиц и «подтянуться до определённого уровня и калибра». Навальному Путин посоветовал доказывать своё влияние политической программой.

Общение журналистов и граждан России с главой государства проходит в видеоформате. Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарёво. Из-за пандемии формат большой пресс-конференции совмещён с элементами прямой-линии.

20 августа во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Сейчас он продолжает находиться в Германии, где проходит реабилитацию. В Россию оппозиционер хочет вернуться после полного восстановления.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и на Западе, заявляя, что на политика было совершено покушение с использованием препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Однако российские медики настаивают, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Ранее, как писал NEWS.ru, Алексей Навальный рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию.

По его словам, эти люди летали за ним во всех поездках по России. Некоторые передвигались на тех же самолётах, некоторые вылетали раньше. По версии политика, решение о его убийстве было принято после его объявления о намерении баллотироваться на пост президента в 2016 году.

Оппозиционер отметил, что расследование провела группа Bellingcat совместно с изданием Insider, а команда Навального подключилась к нему уже на финальном этапе.